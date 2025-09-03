Подмосковная команда «Гвардия» примет участие в Кубке по следж-хоккею

03 сентября 2025, 12:01

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда ветеранов СВО «Гвардия» из Подмосковья выступит на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Всего участие в турнире примут шесть следж-хоккейных команд, в которых играют ветераны боевых действий.





«Кубок будет проходить в два этапа: сначала игры проведут в двух группах, сформированных по итогам жеребьёвки, а затем состоятся полуфинальные матчи. Игры за призовые места назначены на 6 сентября», — говорится в сообщении.