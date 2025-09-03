В Верее завершили благоустройство сквера

03 сентября 2025, 11:48

Видео: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

Работы по благоустройству сквера в посёлке Верея Орехово-Зуевского городского округа завершены, обновлённое общественное пространство открыто для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сквер в Верее появился около десяти дет назад и за время своего существования «подустал», поэтому была проведена реконструкция, рассказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.





«Здесь сделали новый тротуар, установили удобные лавочки и современное освещение. Дорожки теперь с ровным асфальтовым покрытием, поэтому взрослые могут спокойно гулять, а дети – кататься на велосипедах и роликах», — подчеркнул Руслан Заголовацкий.