Подмосковная команда по настольному теннису завоевала медаль Спартакиады

15 июля 2025, 10:21

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль завоевала юниорская команда Московской области в соревнованиях по настольному теннису на VI летней Спартакиаде молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





В составе подмосковной команды выступали Матвей Рязанцев, Василий Поляков, Ольгерд Киселев и Иван Иванов. Все они представляют областное Училище олимпийского резерва №3, расположенное в Химках.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась команда Москвы, второе место заняли представители Санкт-Петербурга, а подмосковные спортсмены заняли третье призовое место», — говорится в сообщении.