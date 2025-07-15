Подмосковная команда по настольному теннису завоевала медаль Спартакиады
Бронзовую медаль завоевала юниорская команда Московской области в соревнованиях по настольному теннису на VI летней Спартакиаде молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
В составе подмосковной команды выступали Матвей Рязанцев, Василий Поляков, Ольгерд Киселев и Иван Иванов. Все они представляют областное Училище олимпийского резерва №3, расположенное в Химках.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась команда Москвы, второе место заняли представители Санкт-Петербурга, а подмосковные спортсмены заняли третье призовое место», — говорится в сообщении.Соревнования по настольному теннису проводились с 8 по 14 июля в Пензе. Участие в турнире приняли представители 23 российских регионов.