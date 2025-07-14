Экс-тренер «Зенита» заявил, что бразильский полузащитник Жерсон гонится за деньгами

14 июля 2025, 21:15

Властимил Петржела прокомментировал переход бразильского полузащитника Жерсона в «Зенит»

Фото: Istock/Bulat Silvia

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что думает о подписании коллективом с берегов Невы контракта с Жерсоном.





В беседе с «Metaratings.ru» Петржела заявил, что бразильский футболист Жерсон Сантос да Силва приехал в Россию из-за денег.

«Понятия не имею, что будет с Жерсоном в «Зените». Он точно гонится за деньгами. В Европе никто не заплатит за него 25 миллионов, не будет платить ему такую высокую зарплату. Пусть Жерсон наслаждается жизнью в России», — сказал Властимил.