Экс-тренер «Зенита» заявил, что бразильский полузащитник Жерсон гонится за деньгами
Властимил Петржела прокомментировал переход бразильского полузащитника Жерсона в «Зенит»
Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что думает о подписании коллективом с берегов Невы контракта с Жерсоном.
В беседе с «Metaratings.ru» Петржела заявил, что бразильский футболист Жерсон Сантос да Силва приехал в Россию из-за денег.
«Понятия не имею, что будет с Жерсоном в «Зените». Он точно гонится за деньгами. В Европе никто не заплатит за него 25 миллионов, не будет платить ему такую высокую зарплату. Пусть Жерсон наслаждается жизнью в России», — сказал Властимил.Трудовое соглашение с Жерсоном подписали 13 июля, и оно будет действовать до конца июня 2030 года. До перехода в «Зенит» Сантос выступал за бразильский «Фламенго». Сумма трансфера игрока бразильской национальной команды составила 25 миллионов евро. Бразилец будет играть за «сине-бело-голубых» под номером «9».