Теннисист Плешивцев из Подмосковья стал призёром юниорского Уимблдона

15 июля 2025, 09:28

оригинал Егор Плешивцев (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Бронзовую медаль Уимблдонского турнира по теннису среди юниоров завоевал спортсмен из городского округа Химки Егор Плешивцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.





Егор Плешивцев добился успеха в парном разряде, в котором он выступал вместе с Амиром Омархановым из Казахстана.





«В одной четвёртой турнира Плешивцев и Омарханов обыграли тандем Крииша Тиаги из Индии и Коннора Доига из ЮАР со счётом 6:4, 7:6 (10:8)», — говорится в сообщении.