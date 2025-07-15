Теннисист Плешивцев из Подмосковья стал призёром юниорского Уимблдона
Бронзовую медаль Уимблдонского турнира по теннису среди юниоров завоевал спортсмен из городского округа Химки Егор Плешивцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Егор Плешивцев добился успеха в парном разряде, в котором он выступал вместе с Амиром Омархановым из Казахстана.
«В одной четвёртой турнира Плешивцев и Омарханов обыграли тандем Крииша Тиаги из Индии и Коннора Доига из ЮАР со счётом 6:4, 7:6 (10:8)», — говорится в сообщении.Уимблдонский юниорский турнир проходил в Лондоне с 5 по 13 июля.
В областном Минспорта также напомнили, что за две недели до юниорского Уимблдона Егор Плешивцев одержал победу на первенстве России по теннису.