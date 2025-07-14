Сёмин заявил, что клубный чемпионат мира вряд ли заменит Лигу чемпионов
Тренер Юрий Сёмин высказался о сравнении Клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов
Российский тренер Юрий Сёмин заявил, что альтернативой Лиге чемпионов Клубный чемпионат мира стать не может. Помимо этого, бывший тренер «Локомотива» отметил масштаб турнира, который состоялся в 2025 году.
В беседе с «Metaratings.ru» Сёмин заявил о том, что никто не стремится заменить Лигу чемпионов.
«Это было масштабное событие, которое в очередной раз показало, что футбол — вид спорта номер один в мире. КЧМ был масштабен, он останется и в дальнейшем в программе ФИФА», — сказал футболист.Стоит отметить, что Клубный чемпионат мира состоялся впервые в 2000 году и стал правопреемником Межконтинентального кубка. В 2025 году турнир прошёл в обновленном формате с участием 32 команд. Клубный ЧМ-2025 проходил с 14 июня по 13 июля, а его победителем стал лондонский «Челси», неожиданно обыгравший в финальном матче «ПСЖ» со счётом 3:0.