В «Ахмате» назвали самую сильную российскую команду

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Московский «Спартак» — самая сильная российская футбольная команда, заявил защитник грозненского «Ахмата» Дарко Тодорович в разговоре с порталом «РБ Спорт». Игрок не обделил вниманием и питерский «Зенит».
«Думаю, что «Спартак» — самая сильная команда в России. Я бы выделил «Спартак» и «Зенит», они сильнее остальных», — прокомментировал Тодорович.Он добавил, что они показали свой уровень в матче с «Ахматом», старались все полтора часа, но и «Ахмат» в свою очередь продемонстрировал профессионализм со «Спартаком» .
«Хотелось забрать 3 очка у них, но не получилось — жалко. Идем дальше, следующий матч с «Факелом» очень важен», — заключил собеседник.
Ранее бразильский нападающий Педро назвал конкурентов «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
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