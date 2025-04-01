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В «Ахмате» назвали самую сильную российскую команду

Тодорович назвал «Спартак» самой сильной российской командой
Фото: istockphoto/Andreyuu

Фото: istockphoto/Andreyuu

Московский «Спартак» — самая сильная российская футбольная команда, заявил защитник грозненского «Ахмата» Дарко Тодорович в разговоре с порталом «РБ Спорт». Игрок не обделил вниманием и питерский «Зенит».
«Думаю, что «Спартак» — самая сильная команда в России. Я бы выделил «Спартак» и «Зенит», они сильнее остальных», — прокомментировал Тодорович.
Он добавил, что они показали свой уровень в матче с «Ахматом», старались все полтора часа, но и «Ахмат» в свою очередь продемонстрировал профессионализм со «Спартаком» .

«Хотелось забрать 3 очка у них, но не получилось — жалко. Идем дальше, следующий матч с «Факелом» очень важен», — заключил собеседник.

Ранее бразильский нападающий Педро назвал конкурентов «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

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Губерниев: есть трезвые голоса, которые хотят вернуть Россию
01 апреля 2025, 17:10

Дмитрий Губерниев (Фото: Instagram*/guberniev_dmitry)

Российский футбольный союз (РФС) прилагает максимальные усилия, чтобы россияне вернулись на международную арену. Об этом порталу Metaratings.ru заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Нас много кто пытается вернуть. Это касается не только футбола. Понятно что главное - это переговоры на не спортивных полях. Но то, что РФС делает максимум для возвращения, общаясь с партнерами, с коллегами за рубежом, — это факт. Я это знаю. Есть трезвые голоса, которые хотят нас вернуть. Поэтому будем надеяться», — прокомментировал собеседник.
Перед этим бывший гендиректор академии футбола «Чертаново» Николай Ларин говорил, что молодым футболистам важны международные соревнования. После событий февраля 2022 года Россию перестали допускать на международную арену. При этом футболисты показывают хорошие результаты в товарищеских матчах.

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Названы основные конкуренты «Зенита» в РПЛ
Педро: «Краснодар» и «Спартак» являются основными конкурентами «Зенита» в РПЛ
01 апреля 2025, 14:33

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

«Краснодар» и «Спартак» — основные конкуренты петербургского «Зенита» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), заявил порталу Metaratings.ru бразильский бомбардир питерского клуба Педро. Он подчеркнул, что за чемпионство борются многие, и «Зенит» смотрит за другими клубами.
«Мы делаем нашу работу и не смотрим за другими командами. Мы стараемся работать как можно лучше. Основной конкурент в борьбе за чемпионство? Есть много команд, которые тоже борются за титул — «Краснодар», «Спартак» и другие. Но основными я бы назвал эти два клуба», — прокомментировал футболист.

«Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице с 46 очками, за ним идет «Спартак» с 44 баллами, а лидирует «Краснодар», имея 49 очков.

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Ларин высказался о важности международных турниров для молодых футболистов
Ларин: возвращение на международные турниры важно для молодых футболистов
01 апреля 2025, 13:33

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Возврат на международные соревнования важен для молодых футболистов, считает экс-гендиректор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин в беседе с Metaratings.ru.
«Я бы очень хотел чтобы российские клубы как можно быстрее вернулись в международные соревнования. Потому что для поколения футболистов, особенно молодых футболистов, это неимоверно важно. Боюсь загадывать, когда это произойдет. Но могу сказать одно, что я очень этого хочу», — сказал собеседник.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах после событий 2022 года. Сегодня футболисты участвуют в товарищеских матчах и добиваются отличных результатов, однако представители спортивного мира жаждут возвращения РФ на международную арену.

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Биатлонист Логинов заявил, что все спортсмены хотят участия России в мировых турнирах
01 апреля 2025, 11:46

Алексей Филиппов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Российский биатлонист, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2022) Александр Логинов считает, что спортсмены других стран желают участия России в международных соревнованиях.
«Думаю, все спортсмены на чемпионате мира хотят большей конкуренции и возвращения России. Вряд ли они едут на турниры и говорят: «Как классно, что сильных здесь нет». Что касается Олимпийских игр, то пока никаких мыслей у меня нет», — сказал Логинов Metaratings.ru.
Российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях после вынесения решения Международным союзом биатлонистов (IBU) в марте 2022 года. Решение было принято на фоне украинского конфликта.

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Александр Емельяненко оказался в инвалидном кресле
01 апреля 2025, 10:30

Александр Емельяненко (Фото: кадр видео Instagram* @alexemelyanenko)

Месяц назад Александр Емельяненко признался, что вынужден взять паузу в карьере почти на год ради восстановления здоровья. Недавно спортсмену провели операцию.
Теперь он передвигается в инвалидном кресле и проходит восстановление.

«У меня разошлись межпозвоночные диски, там образовалась грыжа и полностью передавила спинной мозг. У меня отнялись ноги. Я говорил с доктором, он сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдет 10 месяцев. Нельзя будет выступать и тренироваться. Так что бой в Белоруссии с Тарасовым отменяется, ну или переносится», — рассказывал в своем блоге боец.

Емельяненко отметил, что будет проходить лечение и восстанавливать здоровье. Александр выразил благодарность всем, кто помогает ему в этой ситуации.

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