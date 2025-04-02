Подмосковные гребцы выиграли две медали всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Московской области Мария Давыкоза в дисциплине «байдарка-одиночка (К-1)» на дистанции 500 м среди женщин. Золотую медаль выиграла спортсменка из Красноярского края, а третье место заняла москвичка», — говорится в сообщении.Бронзовую медаль завоевал в аналогичных соревнованиях среди мужчин подмосковный спортсмен Артём Михеев. Золотая медаль досталась представителю республики Марий Эл, а серебряная — спортсмену из Москвы.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ проводятся в Краснодаре с 29 марта по 2 апреля.
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