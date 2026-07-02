Российский тренер высказался о результатах сборной Франции на ЧМ-2026

02 июля 2026, 13:22

Тренер Гогниев: У сборной Франции самый большой запас прочности на ЧМ-2026

Фото: istockphoto/NiseriN

Российский тренер Спартак Гогниев поделился мнением о выступлении сборной Франции на чемпионате мира — 2026 и оценил шансы команды в борьбе за титул. Об этом стало известно 1 июля.





По словам специалиста, французская сборная обладает самым высоким запасом прочности среди всех участников турнира. Он отметил, что команда уверенно преодолела групповой этап, однако подчеркнул, что в матчах плей-офф даже незначительная ошибка может дорого обойтись.





«У сборной Франции самый большой запас прочности на чемпионате мира. У Дешама хорошо укомплектованный состав. На каждой позиции есть несколько равнозначных исполнителей», — приводит слова Гогниева Metaratings.ru.