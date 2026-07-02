Российский тренер высказался о результатах сборной Франции на ЧМ-2026
Тренер Гогниев: У сборной Франции самый большой запас прочности на ЧМ-2026
Российский тренер Спартак Гогниев поделился мнением о выступлении сборной Франции на чемпионате мира — 2026 и оценил шансы команды в борьбе за титул. Об этом стало известно 1 июля.
По словам специалиста, французская сборная обладает самым высоким запасом прочности среди всех участников турнира. Он отметил, что команда уверенно преодолела групповой этап, однако подчеркнул, что в матчах плей-офф даже незначительная ошибка может дорого обойтись.
«У сборной Франции самый большой запас прочности на чемпионате мира. У Дешама хорошо укомплектованный состав. На каждой позиции есть несколько равнозначных исполнителей», — приводит слова Гогниева Metaratings.ru.Сборная Франции завершила групповой этап на первом месте в группе I, набрав максимальные девять очков. В матче 1/16 финала французы уверенно обыграли сборную Швеции со счётом 3:0. Следующим соперником команды Дидье Дешама станет Парагвай — встреча 1/8 финала состоится 5 июля и начнётся в 00:00 по московскому времени.