Яхтсмены из Подмосковья завоевали две медали на «Поволжской регате»
Две бронзовые медали выиграли представители Московской области на всероссийском турнире по парусному спорту «Поволжская регата». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили с 25 июня по 1 июля в городе Тольятти Самарской области на базе яхт-клуба «Остров сокровищ».
Кроме того, бронзовую медаль завоевал подмосковный яхтсмен Вячеслав Удалов в классе «Лазер-стандарт». Золото он уступил москвичу, а второй результат показал представитель Санкт-Петербурга.«Подмосковный тандем Елизаветы Поповой и Михаила Карелина занял третье место в классе «470-смешанный». Победу одержала команда спортсменов из Санкт-Петербурга и Самарской области, в серебро получили петербуржцы», — говорится в сообщении.