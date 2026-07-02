Яхтсмены из Подмосковья завоевали две медали на «Поволжской регате»

02 июля 2026, 13:29

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две бронзовые медали выиграли представители Московской области на всероссийском турнире по парусному спорту «Поволжская регата». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили с 25 июня по 1 июля в городе Тольятти Самарской области на базе яхт-клуба «Остров сокровищ».



