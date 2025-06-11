Подмосковная команда победила на первенстве России по софтболу среди девушек
Команда «Красные Соколы» из подмосковного Щёлкова одержала победу на первенстве России по софтболу среди девушек 9–13 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На групповом этапе «Красные Соколы» проиграли только в одном матче. В финальной игре представительницы Щёлкова встретились со столичной командой «Players» и одержали победу», — говорится в сообщении.Первенство проходило в посёлке Тучково Рузского муниципального округа со 2 по 8 июня. В турнире участвовали 12 команд из разных российских регионов.
Третье место по итогам игр заняла ещё одна подмосковная команда — «ОСШОР-1» из Одинцова.
Члены команды «Красные Соколы» являются воспитанницами щёлковской спортивной школы «Старт».