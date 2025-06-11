Подмосковная команда победила на первенстве России по софтболу среди девушек

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Команда «Красные Соколы» из подмосковного Щёлкова одержала победу на первенстве России по софтболу среди девушек 9–13 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



«На групповом этапе «Красные Соколы» проиграли только в одном матче. В финальной игре представительницы Щёлкова встретились со столичной командой «Players» и одержали победу», — говорится в сообщении.
Третье место по итогам игр заняла ещё одна подмосковная команда — «ОСШОР-1» из Одинцова.
Первенство проходило в посёлке Тучково Рузского муниципального округа со 2 по 8 июня. В турнире участвовали 12 команд из разных российских регионов.

Члены команды «Красные Соколы» являются воспитанницами щёлковской спортивной школы «Старт».
Лев Каштанов

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