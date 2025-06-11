В Серпухове стартовал проект «Умные каникулы»

11 июня 2025, 09:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Инновационный проект «Умные каникулы» заработал в двух учебных заведениях городского округа Серпухов: школе №19 имени Романа Катасонова и в образовательном комплексе «Эффективная школа», созданном на базе школы №4. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«Школьникам, принимающим участие в «Умных каникулах», предлагается несколько направлений деятельности: интеллектуальная, спортивная, культурная, патриотическая и общественно-активная. В программе также выездные экскурсии. При этом занятия для посещения выбирает сам ребёнок», — говорится в сообщении.

«Проект продолжится до 28 июня. Уверен, что занятия помогут школьникам улучшить свои знания, расширить кругозор и полезно провести время», — отметил врио главы Серпухова Алексей Шимко.