В Серпухове стартовал проект «Умные каникулы»
Инновационный проект «Умные каникулы» заработал в двух учебных заведениях городского округа Серпухов: школе №19 имени Романа Катасонова и в образовательном комплексе «Эффективная школа», созданном на базе школы №4. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Школьникам, принимающим участие в «Умных каникулах», предлагается несколько направлений деятельности: интеллектуальная, спортивная, культурная, патриотическая и общественно-активная. В программе также выездные экскурсии. При этом занятия для посещения выбирает сам ребёнок», — говорится в сообщении.Школа №19 участвует в проекте уже третий год подряд. В этом году программа ребятам предлагается заняться киберспортом, разработать телеграм-бота, попробовать себя в тэг-регби и пр. Школа №4 впервые присоединилась к «Умным каникулам». Здесь участники проекта смогут научиться монтировать фильмы, заняться физикой, йогой, русским языком, сценическим искусством и многим другим.
«Проект продолжится до 28 июня. Уверен, что занятия помогут школьникам улучшить свои знания, расширить кругозор и полезно провести время», — отметил врио главы Серпухова Алексей Шимко.Проект «Умные каникулы» реализуется благодаря гранту губернатора Московской области Андрея Воробьёва.