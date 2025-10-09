Подмосковная команда примет участие в международном чемпионате по битве роботов
Третий отборочный этап международного чемпионата по битве роботов сезона 2025 года состоится 18 октября. В турнире примут участие 28 команд, одна из них — из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
На третьем этапе чемпионата сразятся команды из России, Индии и Туниса: 16 команд — в весовой категории роботов до 110 килограммов и 12 команд — в категории «Битва мини-роботов» в весе до полутора килограммов.
«Подмосковная команда «МилТех» выставит «бойца» крупной весовой категории», — отмечается в сообщении.Соревнования будут проходить на территории курорта «Игора» в Ленинградской области с 11:30 до 19:30. Для зрителей также устроят два шоу: дневное в 13:00 и вечернее в 18:00. Предусмотрена прямая трансляция мероприятия на канале VK Видео.