Представительницы Подмосковья стали экспертами «Созвездия Флагманов образования»
Три представительницы Московской области вошли в число победителей конкурса в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Экспертами стали лидеры мнений сферы образования, педагоги и управленцы. В своих регионах они будут внедрять современные подходы в развитие образования и воспитание.
«Заявки на конкурс в экспертное сообщество подали 6491 человек, мы выбрали из них 100 лучших педагогов. Они станут лицом проекта в своих регионах», — сказал первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.От Московской области экспертами стали директор по персоналу Павловской гимназии Ирина Малюкова, учительница английского языка Новобытовской средней школы Анна Деодатова и руководительница программы развития отраслевых центров компетенций Корпоративной академии Росатома Татьяна Голубицкая.