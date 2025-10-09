Представительницы Подмосковья стали экспертами «Созвездия Флагманов образования»

09 октября 2025, 12:36

оригинал Фото: пресс-служба проекта «Флагманы образования»

Три представительницы Московской области вошли в число победителей конкурса в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Экспертами стали лидеры мнений сферы образования, педагоги и управленцы. В своих регионах они будут внедрять современные подходы в развитие образования и воспитание.





«Заявки на конкурс в экспертное сообщество подали 6491 человек, мы выбрали из них 100 лучших педагогов. Они станут лицом проекта в своих регионах», — сказал первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.