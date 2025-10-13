Подмосковная команда прошла в финал конкурса медиаискусства «Страна СВЕТА»

13 октября 2025, 17:13

На IV Всероссийском конкурсе медиаискусства «Страна СВЕТА» объявили финалистов. В их число вошли представители Московской области, сообщает пресс-служба организатора — продюсерской компании «ГАЛА-РУС».





Всего в этом году молодые художники-видеографы подали на участие в конкурсе 170 заявок-презентаций. Из них жюри отобрало 11 лучших. От Подмосковья в финал прошла команда Story Light со световым перфомансом, посвящённым Коломне.





«В работе «По следам коломенских преданий» художники приглашают совершить путешествие по скрытым тропам, мифам и преданиям города, чтобы ощутить его волшебное дыхание города и особое чувство времени», — говорится в сообщении.