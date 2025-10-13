В Дубне состоялся 25-й супермарафон в память о выдающемся конструкторе

13 октября 2025, 15:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

25-й супермарафонский пробег, посвящённый основателю ГосМКБ «Радуга», выдающемуся конструктору Александру Яковлевичу Березняку, состоялся в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В 60-километровом пробеге приняли участие авиастроители Дубны и их коллеги из Союза машиностроителей России: всего более 70 человек. Дистанцию спортсмены преодолевали на лыжероллерах, велосипедах и бегом. Стартовали участники в Дубне, а финишировали в Центре патриотического воспитания имени Андрея Туполева в селе Устиново.





«Пробег уже давно стал доброй традицией Дубны. Он объединяет спортсменов и всех, кто ценит силу, выносливость и верность традициям города», — отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.