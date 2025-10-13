Раменский парк стал финалистом Международной премии в области событийного туризма
Раменский парк включили в тройку лучших центров туризма. Финал окружного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards провели в Коломне, сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.
Мероприятие проходило в арт-квартале «Патефонка». Участниками финального этапа стали 139 проектов из 19 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
«Раменский городской парк занял третье место в номинации «Лучший парк – центр туризма города». Награда стала свидетельством высокого уровня развития туристической инфраструктуры парка и его вклада в развитие событийного туризма Подмосковья», – отметили в администрации.
Общенациональный финал премии Russian Event Awards состоится 26-28 ноября в Нижнем Новгороде. Раменский городской парк сможет участвовать в федеральном этапе конкурса.