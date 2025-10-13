Раменский парк стал финалистом Международной премии в области событийного туризма

13 октября 2025, 17:09

Фото: Раменский медиацентр

Раменский парк включили в тройку лучших центров туризма. Финал окружного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards провели в Коломне, сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.





Мероприятие проходило в арт-квартале «Патефонка». Участниками финального этапа стали 139 проектов из 19 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

«Раменский городской парк занял третье место в номинации «Лучший парк – центр туризма города». Награда стала свидетельством высокого уровня развития туристической инфраструктуры парка и его вклада в развитие событийного туризма Подмосковья», – отметили в администрации.