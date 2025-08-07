В Иордании отреагировали на просьбу Украины отменить игру со сборной России
Пресс-атташе футбольной федерации Иордании Ахмад Аль-Заха прокомментировал требование украинской ассоциации футбола отменить проведение товарищеского матча между национальными командами России и Иордании.
По его словам, Иордания все так же планирует провести матч с Россией.
«Игра состоится», — добавил Аль-Заха в беседе с Metaratings.ru.
Недавно пресс-служба сборной России объявила, что национальная команда проведет домашний товарищеский матч против сборной Иордании 4 сентября.
Ранее стало известно, что сборная России по футболу сыграет с Катаром 7 сентября в Эр-Райяне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».