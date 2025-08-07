Коко хочет перейти в «Спартак», но «Торино» не устраивает предложение
Руководство «Торино» готово отказаться от бонусной части трансфера защитника Коко в «Спартак», однако требует за его переход не менее 18 миллионов евро. Сам футболист, в свою очередь, желает продолжить карьеру в российском клубе, сообщает Metaratings.ru.
В начале июля появились сообщения о том, что «Спартак» согласовал условия личного контракта с Коко. Однако российская команда считает сумму в 18 миллионов евро завышенной, в то время как «Торино» сталкивается с трудностями в поиске замены для защитника.
В прошлом сезоне Коко провел 34 матча за итальянский клуб во всех турнирах, забив два гола. Его контракт с «Торино» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 10 миллионов евро.
