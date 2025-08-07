Коко хочет перейти в «Спартак», но «Торино» не устраивает предложение

07 августа 2025, 13:33

Фото: istockphoto / Anton Vierietin

Руководство «Торино» готово отказаться от бонусной части трансфера защитника Коко в «Спартак», однако требует за его переход не менее 18 миллионов евро. Сам футболист, в свою очередь, желает продолжить карьеру в российском клубе, сообщает Metaratings.ru.