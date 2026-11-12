Подмосковная команда выиграла Гранд-финал «Битвы городов» по дзюдо
Спортсмены из Московской области завоевали золотые медали на Всероссийском Гранд-финале «Битвы городов» по дзюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Турнир прошёл в Международном центре самбо в Лужниках. В решающей встрече команда «Фрязино» одержала победу над командой «Назрань» из Ингушетии со счётом 13:9 и выиграла соревнования.
В Гранд-финале участвовали восемь сильнейших команд России, которые стали победителями легионов в каждом из федеральных округов. Команда «Фрязино» выступала в дивизионе «Михаил Кутузов» и стала лучшей в легионе.
«Битва городов» – международный проект Федерации дзюдо России и благотворительной программы «Колыбель Отечества». Заключительным турниром сезона станет Международный Суперфинал, который состоится с 3 по 17 декабря. В нём примут участие 16 лучших команд по итогам турниров в легионах, восемь коллективов, победивших в зарубежных стыковых турнирах, и восемь иностранных коллективов, получивших специальные приглашения организаторов.
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