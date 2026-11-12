Подмосковная команда выиграла Гранд-финал «Битвы городов» по дзюдо

12 ноября 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали золотые медали на Всероссийском Гранд-финале «Битвы городов» по дзюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.