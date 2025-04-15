«Мы с Романом словно рождены быть вместе»: Татьяна Навка рассказала о страшном ударе

Роман Костомаров и Татьяна Навка (Фото: РИА Новости/ Александр Вильф)
Фигуристка Татьяна Навка рассказала о страшном ударе судьбы. Ее процитировал Телеграм-канал «Тулуп Тутберидзе».
Когда Роман Костомаров на какое-то время по рекомендации тренера сменил партнершу на Анну Семенович, то Навка сильно расстроилась.
В то время Татьяне уже исполнилось 24, что является приличным возрастом для спортсмена. По словам фигуристки, тяжело найти нового партнера и сработаться с ним.
Спортсменка уверена, что она и Костомаров очень подходят друг другу: и по внешним данным, и по энергетике, и по харизме. Татьяна полагала, что они станут чемпионами, однако пришлось приспосабливаться к новому.
Тогда Татьяна осознала, что это подходящий момент для того, чтобы стать мамой.
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В то время Татьяне уже исполнилось 24, что является приличным возрастом для спортсмена. По словам фигуристки, тяжело найти нового партнера и сработаться с ним.
«Всю жизнь я шла к мечте и, казалось, наконец-то нашла партнера, с которым действительно могла завоевать золотую медаль.», — призналась Навка.
Спортсменка уверена, что она и Костомаров очень подходят друг другу: и по внешним данным, и по энергетике, и по харизме. Татьяна полагала, что они станут чемпионами, однако пришлось приспосабливаться к новому.
«Мы с Романом словно рождены быть вместе на льду», — добавила Навка.
Тогда Татьяна осознала, что это подходящий момент для того, чтобы стать мамой.
«Все сложилось удачно: и ребенок есть (а теперь уже два), и медаль», — откровенничала спортсменка.
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Ольга Енгалычева