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В НХЛ уклонились от прямого ответа на вопрос о возможном матче с командой КХЛ

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли прокомментировал возможность проведения матча с клубом КХЛ (Континентальная хоккейная лига. — Прим. ред.) либо между сборными лучших игроков из двух лиг.
Он заявил, что пока не готов оценивать перспективы проведения такой игры, передаёт портал «Чемпионат.ком». Таким образом, спортивный функционер уклонился от прямого ответа на вопрос, есть ли будущее у идеи такого матча.

«Мне нужно знать гораздо больше подробностей, прежде чем я смогу сказать вам, поддержу я эту идею или нет», — сказал Дэйли.

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв упоминал, что ведутся неофициальные и непубличные переговоры, касающиеся матчей между хоккеистами КХЛ и НХЛ, которые могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.

Впервые идею проведения такой игры, напоминающей великие Суперсерии между сборной СССР и профессионалами из НХЛ, озвучил президент РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Президент США одобрительно отнёсся к такой возможности.

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Константин Лепехин: борьба за чемпионство будет между «Краснодаром» и «Зенитом»
15 апреля 2025, 15:39

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России Константин Лепехин считает, что за чемпионство в РПЛ будут бороться «Краснодар» и «Зенит».
«Думаю, за чемпионство будут бороться "Краснодар" и "Зенит", остальные — за место в тройке. Все же пять очков, на которые отстали "Спартак" и ЦСКА от "Краснодара", отыграть непросто», — отметил Лепехин в беседе с «РБ Спорт».

При этом он отметил, что «Зениту» больше не придётся встречаться ни с кем из лидеров таблицы, кроме московского «Динамо». У «Краснодара» календарь хуже, но есть преимущество в два очка.

Лепехин не исключил, что «быки» могут выиграть оставшиеся шесть матчей, однако отметил, что это маловероятно.

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Писарев: второе место в РПЛ обернется для «Зенита» полным провалом
15 апреля 2025, 15:29

Фото: iStock/Rost-9D

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Он согласился с утверждением, что сегодняшний состав «Зенита» является самым слабым за последние годы.

«Игры нет, особенно это чувствовалось на отрезке до матча с «Краснодаром». У них страдает позиционная атака. Но покупка Луиса Энрике себя оправдала уже. Вспомните, Малком приехал, год не мог найти свою игру, был травмирован. По Энрике хорошо видно, что это топовый футболист, в отличие от легионеров "Спартака"», — заявил Писарев в беседе с Metaratings.ru.

При этом он отметил, что уход Клаудиньо не обернулся для «Зенита» катастрофой.

Кроме того, Писарев подчеркнул, что, если «Зенит» не окажется на первой строчке РПЛ и не выиграет чемпионат, это будет полным провалом.

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«Спартак» решит вопрос продления контракта с Бабичем после завершения сезона
15 апреля 2025, 15:12

Фото: iStock/Dziurek

Руководство «Спартака» будет обсуждать вопрос продления контракта с сербским защитником Срджаном Бабичем после завершения сезона-2024/25.
По данным Metaratings.ru, переговоры об этом состоятся уже после окончания текущего сезона.

Контракт Бабича со «Спартаком» действителен до 30 июня 2026 года. Однако некоторые клубы продолжают испытывать к нему интерес.

Серб перешел в «Спартак» в августе 2023 года из испанской «Альмерии». Он сыграл за «красно-белых» 48 матчей и забил пять голов. Его стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

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Ледяхов: «Зенит» является лидером российского футбола
15 апреля 2025, 14:48

Фото: iStock/Pixfly

Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов считает «Зенит» лидером российского футбола.
«"Зенит" не ослаб, он просто поменял состав. Процесс адаптации некоторых футболистов затянулся. А «Спартак» усилился в зимнее трансферное окно, провел несколько громких покупок. "Спартак" в этом году собирается бороться за чемпионство, а не откладывать это на потом», — сказал Ледяхов в интервью Metaratings.ru.

Однако он подчеркнул, что именно «Зенит» остается лидером российского футбола.

После 24 туров в нынешнем сезоне «Спартак» находится на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 47 очков.

У «Зенита» — 50 очков и второе место в РПЛ.

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Писарев: «Краснодар» может ментально и физически «поплыть»
15 апреля 2025, 14:35

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший главный тренер «Краснодара-2» Николай Писарев заявил, что краснодарцы неплохо играли, в то время как «Зенит» был очень хорош.
13 апреля «Краснодар» проиграл «Зениту» со счётом 1:4. Тем не менее команда продолжает оставаться на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России, опережая петербургский клуб на два очка.

«Нельзя говорить, что "Краснодар" плох (с «Зенитом» — ред.). Они неплохо играли, а "Зенит" был очень хорош. Из всех команд РПЛ "быки" задействовали меньше всего игроков, обойма небольшая, но тем не менее у них выходящие на замену футболисты забили больше всех в лиге — 13 голов», — отметил Писарев в беседе с Metaratings.ru.

По его словам, у «Краснодара» довольно квалифицированный штаб, который постарается сделать так, чтобы команда не совершила прошлых ошибок.

Писарев также выразил опасение, что ФК «может поплыть» и не выдержать морально. А впереди еще игра в Москве с ЦСКА.

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в своей истории выиграл серебряные медали чемпионата России.

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