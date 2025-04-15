В НХЛ уклонились от прямого ответа на вопрос о возможном матче с командой КХЛ

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли прокомментировал возможность проведения матча с клубом КХЛ (Континентальная хоккейная лига. — Прим. ред.) либо между сборными лучших игроков из двух лиг.
Он заявил, что пока не готов оценивать перспективы проведения такой игры, передаёт портал «Чемпионат.ком». Таким образом, спортивный функционер уклонился от прямого ответа на вопрос, есть ли будущее у идеи такого матча.
Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв упоминал, что ведутся неофициальные и непубличные переговоры, касающиеся матчей между хоккеистами КХЛ и НХЛ, которые могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.
Впервые идею проведения такой игры, напоминающей великие Суперсерии между сборной СССР и профессионалами из НХЛ, озвучил президент РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Президент США одобрительно отнёсся к такой возможности.
Читайте также:
«Он просто зверь!» Капитан «Авангарда» Шарипзянов мечтает сыграть против Овечкина
Путин поздравил Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ
«Встанет в один ряд с Харламовым»: Депутат ГД Журова оценила значение рекорда Овечкина
«Мне нужно знать гораздо больше подробностей, прежде чем я смогу сказать вам, поддержу я эту идею или нет», — сказал Дэйли.
Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв упоминал, что ведутся неофициальные и непубличные переговоры, касающиеся матчей между хоккеистами КХЛ и НХЛ, которые могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.
Впервые идею проведения такой игры, напоминающей великие Суперсерии между сборной СССР и профессионалами из НХЛ, озвучил президент РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Президент США одобрительно отнёсся к такой возможности.
Читайте также:
«Он просто зверь!» Капитан «Авангарда» Шарипзянов мечтает сыграть против Овечкина
Путин поздравил Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ
«Встанет в один ряд с Харламовым»: Депутат ГД Журова оценила значение рекорда Овечкина
Александр Бойцов