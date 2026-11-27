27 ноября 2026, 12:12

оригинал Фото: Даниил Прокофьев

Победителей и призёров десятого сезона объявили на межуниверситетской программе студенческих экспедиций «Открываем Россию заново». В число лучших вошла подмосковная экспедиция «Городская лаборатория: документирование городской среды Сергиева Посада». Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Программу «Открываем Россию заново» реализуют НИУ ВШЭ и президентская платформа «Россия – страна возможностей» совместно с проектом Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» при поддержке Русского географического общества. За десять лет провели 749 экспедиций, участие в которых приняли более десяти с половиной тысяч человек.





«Это один из самых важных проектов президентской платформы. Молодые люди получают возможность трудиться на благо российских регионов. Участники экспедиций возвращаются домой, а их исследования и разработки остаются в городах, в муниципалитетах, в конкретных делах. И уже без нас они продолжают работать», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.