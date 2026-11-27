27 ноября 2026, 11:06

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Более девяти тысяч заявлений на присвоение спортивных разрядов подали через портал госуслуг Подмосковья с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.





Заявку могут подать областные спортивные федерации, которые представляют интересы спортсмена, претендующего на разряд.





«Услуга размещается в разделе «Прочее», подразделе «Спорт и досуг». Заявитель должен авторизоваться через единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. Прикреплённые файлы сразу проверяет искусственный интеллект. Если что-то отображается некорректно, скан можно заменить», — говорится в сообщении.