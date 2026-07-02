В подмосковных особых экономических зонах создали 18 000 рабочих мест
Работающие в Московской области особые экономические зоны обеспечили региону 18 200 рабочих мест. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Этот показатель включает как рабочие места, созданные резидентами ОЭЗ, так и учреждённые управляющими компаниями.
«На предприятиях резидентов подмосковных ОЭЗ появилось более 17 800 рабочих мест. Деятельность управляющих компаний обеспечивает работой более 400 сотрудников. Абсолютный лидер по числу созданных новых рабочих мест – ОЭЗ «Дубна». Там показатель превысил 11 000, более 10 700 из которых приходятся на долю резидентов», – отметила Зиновьева.В пресс-службе подмосковного Мининвеста напомнили, что в Московской области действуют шесть особых экономических зон: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток», «Кашира», «Максимиха» и «Большой Серпухов». Резидентами этих площадок являются свыше 200 компаний