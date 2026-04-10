Подмосковная компания ELIAN за год выпустила 11 миллионов косметических средств

10 апреля 2026, 16:00

Косметическая компания из Сергиева Посада Elian Group за прошлый год произвела более 11 миллионов единиц продукции. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания выпускает косметику под собственными торговыми марками ELIAN RUSSIA, Tint me, YOLO, Stax, а также для брендов заказчиков Librederm, «Лошадиная сила», «Апрель», Kiki и других.

«Elian Group работает в Сергиевом Посаде с 1999 года и давно стала сильным игроком в сфере косметической промышленности. Компания производит на своём заводе декоративную косметику для российского и зарубежного рынка. В 2025 году она выпустила более 8,5 млн единиц продукции под собственными брендами и свыше 3 млн – для контрактных заказчиков. В этом году планируется увеличить производственные показатели», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.