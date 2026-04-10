Подмосковная компания «Логика молока» вошла в рейтинг Forbes для молодежи
АО «Эйч Энд Эн» (торговая марка «Логика молока»), крупный производитель молочной продукции в Московской области, признан одним из лучших работодателей для молодежи по версии журнала Forbes. Компания удостоена статуса «серебряного» работодателя. Доля сотрудников в возрасте от 18 до 26 лет составляет 16% от общего штата, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Рейтинг составлялся на основе данных участников предыдущего списка Forbes и открытых источников. Главным критерием стало соотношение сотрудников 1998–2008 годов рождения к общей численности персонала — этот показатель составил около трети итоговой оценки.
Также учитывались наличие стажировок, образовательных программ, корпоративных магистратур, систем наставничества, гибридного формата работы, волонтёрства, мер поддержки ментального здоровья, условия труда при переработках и карьерные треки.
В министерстве отметили, что попадание «Логики молока» в рейтинг подтверждает привлекательность компании для молодёжи и соответствие современным стандартам работы с кадрами, что укрепляет кадровый потенциал агропромышленного комплекса региона.
