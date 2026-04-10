Подмосковная компания показала спортивное оборудование на фестивале в Лужниках
Уличный спорткомплекс «Кастра» от подмосковного производителя спортинвентаря «КЕНГУРУ.ПРО» был установлен на фестивале «Мастера спорта». Масштабное событие состоялось на площадке в Лужниках в Москве.
Фестиваль был призван популяризировать уличный спорт и активный образ жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Уличный спорт развивается, пока есть доступные и качественные площадки. Поэтому важно создавать такие спортивные пространства. И мы в KENGURU PRO делаем их лучшими каждый день, в каждом городе», – подчеркнул гендиректор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.Турнир по воркауту собрал в Лужниках 233 участника разных возрастов и уровней подготовки. Атлеты состязались в нескольких дисциплинах, включая силовые выходы и вис на турнике.
Программа фестиваля охватывала и другие спортивные направления – армрестлинг, гиревой спорт, прохождение полосы препятствий и функциональный фитнес.