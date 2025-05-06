В Подмосковье обсудят развитие гостиничного и рекреационного бизнеса

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Форум, посвящённый развитию гостиничного и рекреационного бизнеса в Подмосковье, состоится 15 мая в Солнечногорске мая на площадке мастерской управления «Сенеж», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Форум станет площадкой для диалога бизнеса и власти. Участники обсудят основные тренды в сфере гостеприимства, меры поддержки индустрии туризма, изменения в законодательстве, ресурсы для развития, кадровую ситуацию и реализацию нацпроекта ««Туризм и гостеприимство», — говорится в сообщении.Отдельное внимание в рамках форума будет уделено глэмпингам, в том числе — ограничениям по их размещению, техническому присоединению к инженерным сетям и пр.
Форум «Развитие гостиничного и рекреационного бизнеса в Московской области» будет проходить с 11:00 до 17:00, участие бесплатное. Онлайн-регистрация открыта до 13 мая.
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