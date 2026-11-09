В Подмосковье покупатель переклеил штрихкод и оплатил товар по заниженной цене

09 ноября 2026, 21:37

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Наро-Фоминского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в мошенничестве в сетевом строительном гипермаркете. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения из магазина в посёлке Атепцевское на Киевском шоссе. Тревожную кнопку нажали работники службы безопасности магазина, заметившие подозрительные действия посетителя.

«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что мужчина попытался обмануть систему самообслуживания. Находясь в торговом зале, он незаметно переклеил штрихкод с гидроаккумулятора объёмом 24 литра на аналогичный товар объёмом вчетверо больше. Таким образом, мужчина оплатил покупку по заниженной стоимости», – рассказали в ведомстве.