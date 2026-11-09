В Московской области названы призёры конкурса «Молодой правозащитник»Участники представили результаты своей правозащитной, общественной, благотворительной и волонтёрской деятельности, рассказали о личном вкладе в помощь, которую удалось оказать людям.
«Для меня особенно значимо, что наши участники находят время для безвозмездной помощи, берут на себя ответственность за решение чужих проблем и доводят начатое до результата. Такие поступки придают правозащитной работе её главный смысл. Благодарю всех финалистов за работу, а победителю и призёрам желаю дальнейших успехов, развития проектов и новых результатов в защите прав человека», – сказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.Первое место заняла депутат Совета депутатов муниципального округа Шатура Евгения Чиркунова. Она работает с обращениями жителей и помогает защищать их социальные и жилищные права. Евгения также участвовала в разработке «Правового экзамена» – просветительского проекта, объединившего в Подмосковье около 20 000 участников.
Второе место разделили Юлия Мухина и Макка Салигова. Мухина – адвокат, председатель Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Московской области. Занимается защитой прав женщин, детей и семей, оказывает правовую поддержку благотворительным организациям.
Салигова – адвокат, зампредседателя Совета молодых адвокатов Московской области. Безвозмездно сопровождает деятельность благотворительного фонда «Крылья мамы», проводит бесплатные юридические консультации и лекции для детей – подопечных фонда.
Третье место занял Антон Пивоваров – адвокат, заместитель председателя Совета молодых адвокатов Московской области. Он сочетает адвокатскую практику с правовым просвещением.
Конкурс проводится уже третий год. Он помогает молодым правозащитникам заявить о своих инициативах, обмениваться опытом и находить единомышленников.