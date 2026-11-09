В НИКИ детства помогают юным больным диабетом и их родителям

09 ноября 2026, 22:26

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Своевременное распознавание симптомов сахарного диабета и правильно подобранное лечение сохранят здоровье ребёнка. Об этом в рамках Недели борьбы с диабетом заявили в НИКИ детства Минздрава Московской области.





Там напомнили, что обучение семьи и психологическая поддержка позволяют ребёнку справляться с ежедневными задачами и вести активную жизнь.



Диабет у ребёнка – не следствие избыточного потребления сладкого. У детей чаще встречается сахарный диабет первого типа, когда повреждены клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Этот гормон помогает глюкозе поступать из крови в клетки организма. Для лечения необходимо постоянное введение инсулина.



Фото: пресс-служба Минздрава МО

Реже у детей и подростков встречается диабет второго типа. Риск его развития связан с наследственностью, избыточной массой тела и недостаточной физической активностью. Определить тип заболевания и назначить лечение может только врач.

«Родителям важно обратиться за медицинской помощью, если у ребёнка появились сильная жажда и частое мочеиспускание, в том числе ночью; выраженная слабость и утомляемость. При сочетании этих признаков не стоит откладывать обращение к врачу, так как диабет первого типа у детей может развиваться быстро», – отметили в НИКИ детства.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«С детьми с диабетом в институте также работают психологи. Они помогают адаптироваться к жизни с заболеванием, справиться с тревогой и эмоциональными трудностями, связанными с постоянным самоконтролем. Родителям важно избегать обвинений и наказаний за показатели глюкозы: на них влияют не только питание, но и физическая нагрузка, стресс, болезнь и другие факторы», – сказали в НИКИ.