Подмосковная компания представила на международной выставке уникальные протезы
Подмосковная компания МЕТИЗ представила собственные разработки в протезировании конечностей на главном мировом мероприятии в сфере реабилитационных изделий I.S.P.O. World Congress в Стокгольме. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Стенд подмосковного разработчика и производителя комплектующих для протезов нижних и верхних конечностей МЕТИЗ вызвал большой интерес у посетителей и участников мероприятия. Компания ведёт активную внешнеэкономическую деятельность. Сегодня её экспортная география насчитывает 47 стран. После завершения форума в Стокгольме планируется расширить экспорт, включив в него скандинавские страны», – говорится в сообщении.МЕТИЗ представил на выставке свою флагманскую продукцию: влагостойкий гидравлический и электронный коленные модули, углепластиковые стопы и другие протезные изделия. Также на стенде компании для международного рынка презентовали уникальную бионическую кисть.
Кистевые протезы МЕТИЗ позволяют поднимать тяжести до 30 кг. Электронный коленный модуль за счёт программного обеспечения даёт пользователям возможность естественного и безопасного движения. А российское умное колено позволяет спускаться по лестнице попеременным шагом, преодолевать сложный рельеф и ездить на велосипеде.
Как отметили представители МЕТИЗ, выставка прошла продуктивно, а стенд подмосковной компании был одним из самых посещаемых.