Подмосковная компания представила на международной выставке уникальные протезы

30 июня 2025, 16:47

оригинал Фото: пресс-служба компании МЕТИЗ

Подмосковная компания МЕТИЗ представила собственные разработки в протезировании конечностей на главном мировом мероприятии в сфере реабилитационных изделий I.S.P.O. World Congress в Стокгольме. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.







«Стенд подмосковного разработчика и производителя комплектующих для протезов нижних и верхних конечностей МЕТИЗ вызвал большой интерес у посетителей и участников мероприятия. Компания ведёт активную внешнеэкономическую деятельность. Сегодня её экспортная география насчитывает 47 стран. После завершения форума в Стокгольме планируется расширить экспорт, включив в него скандинавские страны», – говорится в сообщении.