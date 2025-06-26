Подмосковные компании побывали с бизнес-миссией в Белоруссии

оригинал Фото: пресс-служба Фонда поддержки ВЭД МО

Пять подмосковных компаний стали участниками бизнес-миссии в Белоруссию. Мероприятие организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.



«Участниками бизнес-миссии стали производитель антисептиков из Пушкинского, химкинский производитель эпоксидной затирки, изготовитель гранул для выпуска изделий из пластика из Серпухова, производитель ламината, сайдинга и плинтуса из Домодедова, а также богородский индивидуальный предприниматель Сергей Томак. Он выпускает оборудование для газопламенного напыления термопластичных защитных покрытий», – рассказали в министерстве.
В ходе бизнес-миссии прошли круглые столы. Обсудили работу с белорусскими контрагентами, динамику товарооборота двух стран, поиск и подбор партнёров для российских компаний, систему сертификации в Белоруссии. Помимо этого, компании провели переговоры с потенциальными партнёрами.

Как напомнили в министерстве, предпринимателей в Подмосковье поддерживают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Полный перечень услуг для экспортёров можно найти на Инвестиционном портале региона.

Лора Луганская

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