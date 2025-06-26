Подмосковные компании побывали с бизнес-миссией в Белоруссии
Пять подмосковных компаний стали участниками бизнес-миссии в Белоруссию. Мероприятие организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Участниками бизнес-миссии стали производитель антисептиков из Пушкинского, химкинский производитель эпоксидной затирки, изготовитель гранул для выпуска изделий из пластика из Серпухова, производитель ламината, сайдинга и плинтуса из Домодедова, а также богородский индивидуальный предприниматель Сергей Томак. Он выпускает оборудование для газопламенного напыления термопластичных защитных покрытий», – рассказали в министерстве.В ходе бизнес-миссии прошли круглые столы. Обсудили работу с белорусскими контрагентами, динамику товарооборота двух стран, поиск и подбор партнёров для российских компаний, систему сертификации в Белоруссии. Помимо этого, компании провели переговоры с потенциальными партнёрами.
Как напомнили в министерстве, предпринимателей в Подмосковье поддерживают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Полный перечень услуг для экспортёров можно найти на Инвестиционном портале региона.