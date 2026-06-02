Срок подачи заявок на конкурс растущих брендов «Знай наших» продлили до 15 июня

02 июня 2026, 22:57

оригинал Фото: пресс-служба АСИ

Приём заявок на конкурс растущих российских брендов «Знай наших» продлили до 15 июня. Подать их могут и подмосковные предприниматели, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





В этом сезоне конкурс охватывает более 30 номинаций по пяти направлениям: продукты питания, товары для здоровья и спорта, креативные индустрии, потребительские бренды и технологии. Отдельный трек посвящён технологическим компаниям.



Рассказать о своем бренде в рамках конкурса можно на сайте.

«Участвовать в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса. Победителей ждут программы партнёров, помощь в продвижении продукции, участие в крупных деловых мероприятиях, доступ к образовательным проектам, новым каналам сбыта, торговым сетям и другие возможности для развития бизнеса. Экспертиза заявок и отбор финалистов пройдут в несколько этапов. Церемония награждения состоится в июле», – рассказали в ведомстве.