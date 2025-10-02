Подмосковная компания представит на «Золотой осени» систему диагностики растений

02 октября 2025, 10:39

С 8 по 11 октября в «Тимирязев Центре» пройдет агропромышленная выставка «Золотая осень — 2025». В её рамках селекционно-семенное предприятие Подмосковья «Дока-Генные Технологии» презентует систему дистанционного выявления заболеваний растений на основе машинного зрения и нейросети, установленной на платформе беспилотного летательного аппарата, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.