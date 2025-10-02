Подмосковная компания представит на «Золотой осени» систему диагностики растений

С 8 по 11 октября в «Тимирязев Центре» пройдет агропромышленная выставка «Золотая осень — 2025». В её рамках селекционно-семенное предприятие Подмосковья «Дока-Генные Технологии» презентует систему дистанционного выявления заболеваний растений на основе машинного зрения и нейросети, установленной на платформе беспилотного летательного аппарата, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Разработка позволит агрономам быстрее и точнее контролировать состояние посевов. БПЛА с датчиками и интеллектуальными алгоритмами смогут фиксировать первые признаки болезней растений, что обеспечит своевременное принятие мер и снижение затрат.
«Дока-Генные Технологии» — предприятие полного цикла, специализирующееся на производстве семенного картофеля и овощной продукции. В 2024 году компания произвела 45,5 тыс. тонн картофеля, свыше 9 тыс. тонн овощей и около 4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Товары под брендом «Вегетория» поставляются в торговые сети, семенной картофель — по всей России.
К 2028 году предприятие планирует увеличить выпуск безвирусных мини-клубней картофеля до 2 млн штук в год, расширив тепличный гидропонный комплекс и запустив лабораторию селекционно-генетического центра. Также предусмотрено повышение уровня автоматизации складов и производственных линий.
В Минсельхозе Подмосковья подчеркнули, что компания ежегодно получает государственную поддержку, включая меры по развитию семеноводства и частичное возмещение затрат в растениеводстве.