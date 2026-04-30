Подмосковная компания стала ответственным субъектом предпринимательской деятельности
ЗАО ТФ «ВОЛОКОЛАМСК» первой из подмосковных компаний получила статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Предприятие включено в соответствующий реестр в соответствии с законом «О развитии ответственного ведения бизнеса в Московской области».
«Присвоение компании подобного статуса – важный шаг в развитии ответственного предпринимательства в регионе. Областное правительство продолжит популяризировать принципы устойчивого развития среди предприятий, стимулируя их следовать высоким стандартам социальной и экологической ответственности», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как напомнили в министерстве, статус присваивается в заявительном порядке на основе комплексной оценки деятельности компании. Эта оценка учитывает показатели ЭКГ‑рейтинга: экология – кадры – государство. Она отражает уровень благонадёжности бизнеса, его социальную направленность и экологическую ответственность.
Обладатели статуса получают дополнительные меры поддержки, в том числе упрощение административных процедур. Подробную информацию о получении статуса ответственного субъекта предпринимательской деятельности можно найти на сайте.