Подмосковная косметическая компания расширила международные продажи

29 апреля 2026, 13:05

оригинал Фото: компания ESTILAB

Компания ESTILAB в 2025 году значительно расширила географию международных продаж и укрепила позиции на российском рынке. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.







Главным достижением резидента особой экономической зоны «Дубна» стало начало сотрудничества с двумя крупнейшими бьюти‑ритейлерами. Бренды DE_CODE и ICON SKIN уже представлены в 400 торговых точках одной розничной сети. Помимо этого, достигнута договорённость о расширении присутствия в торговой сети другого ритейлера до 6800 магазинов.

«Компания осваивает новые рынки – Австралии, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции и Азербайджана. Во Вьетнаме её продукция представлена в 1500 косметических салонах и на местных маркетплейсах. Кроме того, ESTILAB закрепилась на международных онлайн‑площадках», – рассказали в ведомстве.