В Подмосковье бизнесу доступно свыше 120 объектов недвижимости по ставке 1 рубль
В Московской области предпринимателям сейчас доступно более 120 объектов по программе поддержки «Недвижимость за 1 рубль». Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Эта инициатива реализуется в рамках задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Она способствует развитию в регионе малого и среднего бизнеса.
«Программа «Недвижимость за 1 рубль» действует в Московской области с 2023 года. Бизнесу по льготной ставке уже передано более 300 объектов, свыше 120 доступны инвесторам сейчас», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как напомнили в ведомстве, программа предусматривает льготную аренду недвижимости с высоким износом. Если износ объекта превышает 80%, предприниматель может арендовать его всего за рубль в год. Если износ здания меньше, арендная плата рассчитывается как 2,2% от кадастровой стоимости, то есть соответствует налогу на имущество.
Бизнес берёт на себя обязательство провести капремонт объекта в течение полутора лет или выполнить его реконструкцию в течение трёх лет. Срок льготной аренды варьируется: до 10 лет для помещений и до 15 – для зданий. Такой подход позволяет предпринимателям сократить затраты на аренду и сформировать для своей деятельности современную инфраструктуру.
Подобрать подходящее помещение, получить всю информацию, а также подать заявку на объект можно на инвестиционной карте Московской области.