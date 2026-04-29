В Подмосковье бизнесу доступно свыше 120 объектов недвижимости по ставке 1 рубль

В Московской области предпринимателям сейчас доступно более 120 объектов по программе поддержки «Недвижимость за 1 рубль». Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Эта инициатива реализуется в рамках задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Она способствует развитию в регионе малого и среднего бизнеса.



«Программа «Недвижимость за 1 рубль» действует в Московской области с 2023 года. Бизнесу по льготной ставке уже передано более 300 объектов, свыше 120 доступны инвесторам сейчас», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.