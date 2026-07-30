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Расписание электричек Курского и Рижского направлений изменится 2-3 августа

Видео: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Рижском и Курском направлениях, включая МЦД-2, изменится 2-3 августа из-за замены стрелочного перевода на станции Столбовая. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.



Работы планируют начать 19:50 2 августа и завершить в 5:50 3 августа. В этот период на участке между станциями Гривно и Столбовая перекроют один путь, а поезда пустят по соседнему.

«В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и количество остановок, а четыре состава отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять актуальное расписание.
Лев Каштанов

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