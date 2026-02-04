Подмосковная компания удвоит ассортимент выпуска металлорежущего инструмента
Минпромторг России прошлом году сертифицировал 5500 наименований твёрдосплавного инструмента, выпущенного компанией «НПФ Промрессурс» в ОЭЗ «Дубна». Компания планирует увеличить этот результат более чем в два раза, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«НПФ Промрессурс» производит критически важную для отечественной промышленности продукцию – металлорежущий инструмент, который используют на предприятиях, в том числе стратегических отраслей.
«Инвестиции компании в развитие производства на площадке ОЭЗ «Дубна» составляют 1,4 млрд рублей. По качеству и износостойкости продукция не уступает аналогичному инструменту лучших мировых производителей. На предприятии создано около 100 рабочих мест», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Сейчас каталог продукции собственной торговой марки «МРТ» включает около 30 000 наименований изделий, изготовленных на станках последнего поколения.
«Только в 2023 году мы сертифицировали 700 наименований осевого твердосплавного инструмента. Это фрезы, свёрла, резцовые вставки и так далее. А в прошлом году компания расширила номенклатуру продукции, подпадающей под критерии «Произведено в России», до 5500 наименований», – рассказал гендиректор ООО «НПФ Промрессурс» Максим Родников.В планах «НПФ Промрессурс» – довести число наименований выпускаемой продукции до 12 500. В первом квартале этого года на предприятии рассчитывают запустить экспериментальный участок по изготовлению твёрдосплавных заготовок для осевого инструмента и режущих пластин.