Подмосковная компания удвоит ассортимент выпуска металлорежущего инструмента

04 февраля 2026, 20:32

оригинал Фото: «НПФ Промрессурс»

Минпромторг России прошлом году сертифицировал 5500 наименований твёрдосплавного инструмента, выпущенного компанией «НПФ Промрессурс» в ОЭЗ «Дубна». Компания планирует увеличить этот результат более чем в два раза, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





«НПФ Промрессурс» производит критически важную для отечественной промышленности продукцию – металлорежущий инструмент, который используют на предприятиях, в том числе стратегических отраслей.



«Инвестиции компании в развитие производства на площадке ОЭЗ «Дубна» составляют 1,4 млрд рублей. По качеству и износостойкости продукция не уступает аналогичному инструменту лучших мировых производителей. На предприятии создано около 100 рабочих мест», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Только в 2023 году мы сертифицировали 700 наименований осевого твердосплавного инструмента. Это фрезы, свёрла, резцовые вставки и так далее. А в прошлом году компания расширила номенклатуру продукции, подпадающей под критерии «Произведено в России», до 5500 наименований», – рассказал гендиректор ООО «НПФ Промрессурс» Максим Родников.