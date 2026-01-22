Подмосковная компания в марте проведёт испытания электромусоровоза

22 января 2026, 19:25

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Работающая в Подмосковье компания-возчик твёрдых коммунальных отходов «ЭкоЛайф» протестирует новый электромусоровоз. Такова договорённость с руководством ПАО «КАМАЗ», сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.