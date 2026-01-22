Подмосковная компания в марте проведёт испытания электромусоровоза
Работающая в Подмосковье компания-возчик твёрдых коммунальных отходов «ЭкоЛайф» протестирует новый электромусоровоз. Такова договорённость с руководством ПАО «КАМАЗ», сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Производитель предоставит спецтехнику для тестовой эксплуатации. Партнёрство позволит оценить особенности работы электрического мусоровоза в реальных условиях и при необходимости адаптировать его под задачи компании.
Как ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, сегодня автопарк возчика включает свыше тысячи единиц спецтехники. Это мусоровозы, бункеровозы, мультилифты, ломовозы и машины для мойки.
Ежедневно на линию выходит около 600 единиц спецтранспорта. За день они суммарно вывозят с обслуживаемых территорий более 80 000 кубометров отходов.
Испытания запланированы на март. Новая техника пройдёт проверку на территории Подмосковья. Оценивать будут технические характеристики, экономичность и пригодность для системы управления твёрдыми коммунальными отходами.
По итогам теста будет принято решение по поводу внедрения электротранспорта в парк спецтехники компании-возчика.
