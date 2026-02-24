Прием заявок на премию в сфере органической продукции открыт

24 февраля 2026, 17:52

оригинал Фото: istockphoto / william87

До 22 марта продолжается прием заявок на участие в V Национальном конкурсе на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции. Организаторами выступают Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Министерство сельского хозяйства РФ, Роскачество и Фонд «Органика», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.