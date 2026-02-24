Прием заявок на премию в сфере органической продукции открыт
До 22 марта продолжается прием заявок на участие в V Национальном конкурсе на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции. Организаторами выступают Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Министерство сельского хозяйства РФ, Роскачество и Фонд «Органика», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В 2026 году награды будут вручены в 12 номинациях. Среди них — «Регион-лидер по числу сертифицированных производителей органической продукции», «Новый органический продукт», «Ассортимент органической продукции», «Народный органический бренд» и другие.
К участию приглашаются производители, включенные в реестр Минсельхоза РФ, предприятия розничной торговли, представители СМИ, молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, учащиеся образовательных организаций и другие заинтересованные участники.
Цель конкурса — стимулирование развития внутреннего рынка органической продукции, распространение успешных практик и укрепление экспортного потенциала отрасли. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса или по электронной почте organic@roskachestvo.gov.ru.
Регион занимает третье место в стране по числу производителей, обладающих официальным знаком «Органик». В числе крупнейших представителей отрасли — ООО «Шульгино», крестьянско-фермерское хозяйство «Белые Луги» и АО «Эко-ферма "Рябинки"». По оценке ведомства, национальная премия способствует продвижению качественной российской органической продукции как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
