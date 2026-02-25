В Люберцах наказали женщину, выбросившую собаку в мусорный контейнер
Жительницу Подмосковья, выбросившую собаку в контейнер для отходов, выписали штраф за жестокое обращение с животным. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
История началась в декабре прошлого года в посёлке Малаховка. Местная жительница обнаружила в мусорном контейнере собаку породы вельш-корги и сразу достала животное, которое оставили погибать. Спасительница решила забрать питомца себе.
«Инцидент вызвал большой общественный отклик. Неравнодушные жители обратились в администрацию городского округа Люберцы с просьбой разобраться в ситуации. Совместными усилиями сотрудников полиции и Минсельхозпрода Подмосковья удалось выяснить, что собаку выбросила жительница посёлка Красково 1963 года рождения. Проверка подтвердила факт жестокого поступка, и материалы передали в министерство для возбуждения административного производства», – рассказали в министерстве.В итоге женщину привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 15 000 рублей. Уведомление отправлено на портал «Госуслуги». Если штраф не будет уплачен добровольно в течение 60 дней, судебные приставы начнут процедуру взыскания суммы.
В новом доме корги, которую назвали Ютой, очень любят. Спасительница собаки Надежда рассказала, что пока животное боится длинных предметов, напоминающих палку. Вероятно, раньше собачку наказывали.
В министерстве жителям региона напомнили о недопустимости проявления жестокости к питомцам и призвали сообщать обо всех подобных случаях. Если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, для граждан предусмотрены штрафы от 5 000 до 15 000 рублей, для юрлиц – от 50 000 до 100 000 рублей.