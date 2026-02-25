В Люберцах наказали женщину, выбросившую собаку в мусорный контейнер

25 февраля 2026, 13:13

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Жительницу Подмосковья, выбросившую собаку в контейнер для отходов, выписали штраф за жестокое обращение с животным. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





История началась в декабре прошлого года в посёлке Малаховка. Местная жительница обнаружила в мусорном контейнере собаку породы вельш-корги и сразу достала животное, которое оставили погибать. Спасительница решила забрать питомца себе.

«Инцидент вызвал большой общественный отклик. Неравнодушные жители обратились в администрацию городского округа Люберцы с просьбой разобраться в ситуации. Совместными усилиями сотрудников полиции и Минсельхозпрода Подмосковья удалось выяснить, что собаку выбросила жительница посёлка Красково 1963 года рождения. Проверка подтвердила факт жестокого поступка, и материалы передали в министерство для возбуждения административного производства», – рассказали в министерстве.