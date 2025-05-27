В Коломне построили первый в России речной плавучий госпиталь

Фото: пресс-службе компании «Порт Коломна»
Компания «Порт Коломна» спроектировала и построила первый в России речной плавучий госпиталь. Теплоход медицинского назначения «Святитель Лука» уже спущен на воду, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Ранее речные плавучие госпитали создавались в стране только за счет переоборудования судов. АО «Порт Коломна» создало судно по заказу автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Центр профессиональной патологии».
Своё название плавучий госпиталь получил в честь Святителя Луки. Этот российский и советский хирург, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, известен благодаря своим трудам по медицине. Его наследие продолжает вдохновлять врачей и медработников по всему миру.
В 1995 году Лука был причислен к лику святых как местночтимый святой в Крыму. А в 2000-м на Архиерейском соборе был прославлен как святой Русской православной церкви.
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«Теплоход подмосковного производства позволит обеспечить доступной медицинской помощью жителей удаленных регионов страны. Экипаж плавучего госпиталя будет состоять из 12 человек. Число медперсонала составит 25 специалистов. Госпиталь сможет одновременно принимать до 50 посетителей и обеспечивать автономность плавания по запасам провизии до 30 суток», – рассказали в министерстве.Перегонять судно от места постройки до места эксплуатации также будет АО «Порт Коломна». Значительная часть маршрута пройдет по Северному морскому пути.
Своё название плавучий госпиталь получил в честь Святителя Луки. Этот российский и советский хирург, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, известен благодаря своим трудам по медицине. Его наследие продолжает вдохновлять врачей и медработников по всему миру.
В 1995 году Лука был причислен к лику святых как местночтимый святой в Крыму. А в 2000-м на Архиерейском соборе был прославлен как святой Русской православной церкви.
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Лора Луганская