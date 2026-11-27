27 ноября 2026, 21:52

оригинал Фото: предприятие «ТК ЛИФТ»

Компания из Электростали «ТК ЛИФТ» вывела на рынок первый специальный автомобиль-мультилифт с гидроманипулятором за кабиной на шасси нового поколения от КАМАЗа К5. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.





Особенность автомобиля – сочетание двух типов навесного оборудования. В результате технику можно использовать как ломовоз и мультилифт.

«Автомобиль будут применять на предприятиях в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами для ликвидации несанкционированных свалок, перевозки промышленных и других типов отходов. Он также предназначен для компаний, занимающихся транспортировкой лома чёрных и цветных металлов», – рассказали в ведомстве.