Подмосковная компания выпустила первую модель спецтехники на шасси нового поколения
Компания из Электростали «ТК ЛИФТ» вывела на рынок первый специальный автомобиль-мультилифт с гидроманипулятором за кабиной на шасси нового поколения от КАМАЗа К5. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Особенность автомобиля – сочетание двух типов навесного оборудования. В результате технику можно использовать как ломовоз и мультилифт.
«Автомобиль будут применять на предприятиях в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами для ликвидации несанкционированных свалок, перевозки промышленных и других типов отходов. Он также предназначен для компаний, занимающихся транспортировкой лома чёрных и цветных металлов», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что шасси нового поколения КАМАЗ-65657 с полной массой 29 тонн создано для работы с самыми разными типами навесного оборудования.
Предприятие «ТК ЛИФТ» входит в группу компаний «Торг-Комс», которая разрабатывает, производит и обслуживает грузовую спецтехнику.