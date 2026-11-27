В Пушкинском округе в канун Дня матери наградили многодетные семьи
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов в преддверии празднования Дня матери торжественно вручил награды родителям, воспитывающим пятерых и более детей. Мероприятие прошло в Центральной библиотеки города Пушкино, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Государственной наградой – медалью ордена «Родительская слава» – отметили семью Власенковых-Александровых. Орденами Московской области «Родительская доблесть» наградили семьи Поляковых, Соповых и Чурило. На церемонию все семьи пришли в полном составе. Вместе с родителями в зале присутствовали 22 ребёнка.
«Спасибо за преданность семье, сохранение семейных ценностей и традиций. Желаю, чтобы в каждом доме царили любовь, взаимопонимание и счастье», – сказал Красноцветов.
Он добавил, что большая семья – это забота, взаимная поддержка и огромная ответственность. Воспитать нескольких детей, оказать каждому внимание и окружить теплом – большой родительский труд, который заслуживает особого уважения.