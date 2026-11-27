27 ноября 2026, 20:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов в преддверии празднования Дня матери торжественно вручил награды родителям, воспитывающим пятерых и более детей. Мероприятие прошло в Центральной библиотеки города Пушкино, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Государственной наградой – медалью ордена «Родительская слава» – отметили семью Власенковых-Александровых. Орденами Московской области «Родительская доблесть» наградили семьи Поляковых, Соповых и Чурило. На церемонию все семьи пришли в полном составе. Вместе с родителями в зале присутствовали 22 ребёнка.



«Спасибо за преданность семье, сохранение семейных ценностей и традиций. Желаю, чтобы в каждом доме царили любовь, взаимопонимание и счастье», – сказал Красноцветов.