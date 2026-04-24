Подмосковная компания вывела на рынок уникальный российский слуховой аппарат

24 апреля 2026, 21:59

Группа компаний «Исток-Аудио» из наукограда Фрязино выпустила первый в стране слуховой аппарат костной проводимости в едином корпусе под названием «Пронто». Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Подмосковья.





Как отметили в ведомстве, это уникальное инновационное устройство нового поколения для реабилитации слуха.

«ГК «Исток-Аудио» – один из флагманов российского рынка слуховых аппаратов. Каждый год группа реализует около 80 000 аппаратов собственного производства. Новый продукт – ещё одна разработка, не имеющая аналогов в нашей стране. Слуховой аппарат костной проводимости позволит кардинально улучшить качество жизни многих пациентов, обеспечить им стабильный доступ к новейшим технологиям слухопротезирования», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.