Подмосковная компания-возчик ТКО помогает жителям во время снегопада
Во время сильного снегопада в Подмосковье сотрудники компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф» работают в усиленном режиме и помогают жителям региона справляться с последствиями непогоды, сообщили в Минчистоты Московской области.
Несмотря на сложные дорожные условия, специалисты продолжают вывозить отходы без сбоев. Параллельно они подключаются к помощи на местах — там, где это особенно нужно.
Сотрудники компании расчищают подъездные пути, помогают вытаскивать застрявшие автомобили и обеспечивают проезд для экстренных служб и машин скорой помощи.
Такая поддержка особенно важна в период сильных снегопадов, когда каждая минута может сыграть решающую роль. Совместные действия коммунальных служб и жителей помогают быстрее вернуть нормальный ритм жизни, сохранить безопасность на дорогах и не допустить перебоев в работе городской инфраструктуры.
