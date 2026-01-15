Подмосковная компания-возчик ТКО помогает жителям во время снегопада

15 января 2026, 10:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Во время сильного снегопада в Подмосковье сотрудники компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф» работают в усиленном режиме и помогают жителям региона справляться с последствиями непогоды, сообщили в Минчистоты Московской области.