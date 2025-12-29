В 64 000 подмосковных домах с начала года восстановили газоснабжение

29 декабря 2025, 18:41

оригинал Фото: Istock / MarianVejcik

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области за 2025 год направило более 32 000 писем-требований обеспечить доступ в жилище для техобслуживания внутриквартирного газового оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





В особых случаях объявлялись предостережения. Такую меру применили 32 раза. В итоге газоснабжение восстановили в 64 889 многоквартирных домах.

«Главная цель профилактических проверок – не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью оборудования. Если житель дважды не пускает представителей ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф до 10 000 рублей. Эти крайние меры специалисты применяют только в целях безопасности жизни и здоровья населения», – пояснил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.