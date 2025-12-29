В 64 000 подмосковных домах с начала года восстановили газоснабжение
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области за 2025 год направило более 32 000 писем-требований обеспечить доступ в жилище для техобслуживания внутриквартирного газового оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В особых случаях объявлялись предостережения. Такую меру применили 32 раза. В итоге газоснабжение восстановили в 64 889 многоквартирных домах.
«Главная цель профилактических проверок – не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью оборудования. Если житель дважды не пускает представителей ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф до 10 000 рублей. Эти крайние меры специалисты применяют только в целях безопасности жизни и здоровья населения», – пояснил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.Как напомнили в региональном Минчистоты, в ходе техобслуживания специалисты проверяют герметичность соединений и отключающих устройств; регулируют процесс сжигания газа в разных режимах работы; контролируют давление газа.
Помимо этого, в рамках проверок с жителями проводят разъяснительные беседы и инструктаж, излагают правила пользования газовым оборудованием, рассказывают о мерах по предотвращению взрывов газа и пожаров.